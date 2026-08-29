Туризм и География
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Туризм и География

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Где в России действительно комфортно жить: неожиданные регионы из рейтинга качества жизни 2025

Где в России действительно комфортно жить: неожиданные регионы из рейтинга качества жизни 2025

Привычная картина мира, где всё лучшее сосредоточено в пределах Садового кольца или на Невском проспекте, постепенно рассыпается.

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