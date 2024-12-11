В Германии арестованы трое исламистских экстремистов: готовили «серьезный акт»

Трое подозреваемых исламистских экстремистов были арестованы в Германии по подозрению в подготовке “серьезного акта насилия”, у них также были изъяты штурмовая винтовка и ножи, сообщили власти во вторник.
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