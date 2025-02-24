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Царьград

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Жители Красноармейска помахали пролетавшему мимо дрону и попали на видео

Жители Красноармейска помахали пролетавшему мимо дрону и попали на видео

Беспилотник Вооружённых сил России поразил украинский пикап.Жители города Красноармейска (Покровск) в Донецкой области спокойно помахали пролетавшему мимо них беспилотнику.

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