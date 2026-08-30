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Пока «Зенит» диктует махачкалинцам свои условия. Как это было

Пока «Зенит» диктует махачкалинцам свои условия. Как это было

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» Мх. FONBET - КУБОК РОССИИ. «Путь РПЛ». Группа С. 3-й тур В марте нынешнего года эти команды также играли на «Газпром-Арене» в Кубке России.

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