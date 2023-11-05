В нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" построят детсад и поликлинику

В Советском районе Нижнего Новгорода появятся детсад, поликлиника, спортзал и магазин.Их планируют построить в рамках возведения 3-й очереди ЖК "Новая Кузнечиха", пишет издание "Время Н", ссылаясь на ГК "Столица Нижний", которая занимается этим строительством.
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