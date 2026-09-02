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"Сикс-севен", "БПЛА" и "Колобок" стали претендентами на "Слово года"

"Сикс-севен", "БПЛА" и "Колобок" стали претендентами на "Слово года"

Всего за титул "борются" 40 слов Среди кандидатов на победу в проекте "Слово года — 2026" оказались междометие "газ", прилагательное "нишевый", существительное "прайм-эра" и "сикс-севен", пишет РБК Life.

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