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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Московская афродиаспора терроризирует водителей: "Зачем платить этим русским?"

Московская афродиаспора терроризирует водителей: "Зачем платить этим русским?"

Царьград Фото: globallookpress.com В последние годы в России появляется всё больше проблем с мигрантами из стран Средней Азии.

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Комментарии
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Александр Хироников
Бабки за мигрантов любого цвета кожи - одинаковые. И не пахнут. Бесполезно бороться с мигрантами - бороться только с теми, кто их опекает. Сие невозможно. Всех не пересажаешь. Это система.
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3 час.
НС
Нина Смирнова
Негров нам ещё нехватало в России,черножопых,так страшно,как тараканы из всех щелей лезут и что им с Африке не живется
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3 час.
Евгений Сорокин
А зачем сажать? Тратить деньги на содержание, шмотки, кормёжку и т.п.   Проще решать проблему радикально, нейтрализовать этих придурков с конфискацией.
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1 час.

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