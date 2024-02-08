Московская афродиаспора терроризирует водителей: "Зачем платить этим русским?"

Александр Хироников Бабки за мигрантов любого цвета кожи - одинаковые. И не пахнут. Бесполезно бороться с мигрантами - бороться только с теми, кто их опекает. Сие невозможно. Всех не пересажаешь. Это система.

НС Нина Смирнова Негров нам ещё нехватало в России,черножопых,так страшно,как тараканы из всех щелей лезут и что им с Африке не живется