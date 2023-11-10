В Новосибирске наряд ГБР задержал представившегося полицейским дебошира

Мужчина устроил ночью драку в питейном заведении на Вокзальной магистрали.В Новосибирске в ночь на пятницу, 10 ноября, сотрудники агентства безопасности "Гвардия" задержали дебошира, который заявил, что он сотрудник полиции.
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