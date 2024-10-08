Почему Украине может быть выгодно открытие белорусского фронта

На проходящей в Вильнюсе конференции так называемой российской оппозиции депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда публично заявил о необходимости перенесения ВСУ боевых действий из России в Белоруссию по «курскому сценарию».