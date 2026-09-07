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Статьи Теслы: SpaceX отправила свою 100-ую миссию в космос

Статьи Теслы: SpaceX отправила свою 100-ую миссию в космос

Рестораны Maccheroni и "Горожане" предлагают широкий выбор завтраков в центре города. В Maccheroni круглосуточно подают средиземноморские блюда, а в "Горожанах" на Добролюбова стильное утро начать можно с 8:30.

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