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США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет из Германии

США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет из Германии

Соединенные Штаты согласовали отправку Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет, которые, по сообщению The New York Times, предназначены для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Германии.

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