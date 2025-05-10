США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет из Германии

Соединенные Штаты согласовали отправку Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет, которые, по сообщению The New York Times, предназначены для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии