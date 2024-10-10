Оператор Al Jazeera получил ранение при обстреле в секторе Газа

Оператор телеканала Al Jazeera получил ранение в результате израильского обстрела в секторе Газа. «Оператор Al Jazeera Фади аль-Вахиди был ранен в результате обстрела со стороны Израиля на севере сектора Газа», — говорится на сайте телеканала.
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