Спортсмен купил наркотик для снятия стресса и получил срок

В Забайкальском районном суде вынесен приговор по уголовному делу о приобретении и хранении наркотиков.
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