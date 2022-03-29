Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    значит всё-таки переговорное перемирие😡Заявление начальн...
  • Геннадий Бережнов
    Очень рад за вас, господин генерал. А особенно нацики что сейчас перегруппировкой занимаются.Заявление начальн...
  • Вадим Лебедев
    Насаждений???В Краснодарском к...

"Теперь точно, как в Москве?": масштабное преображение Владивостока удивило людей

"Теперь точно, как в Москве?": масштабное преображение Владивостока удивило людей

Жителей Владивостока удивило масштабное преображение некоторых улиц города. Дело в том, что сейчас дорожные службы активно приступили к уборке самовольно установленных металлических гаражей на улице Татарской.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх