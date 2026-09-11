Киевский режим не планирует переговоров с Россией в ближайшее время, об этом заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп превратил К...
- Портрет Трампа на...
- «Калининград нико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым