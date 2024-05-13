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Царьград

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Ивановская область заняла 55-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья

Ивановская область заняла 55-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья

На одного человека 31,7 в регионе приходится 31,7 квадратных метра жилплощади.В понедельник, 13 мая, РИА Новости обнародовало рейтинг регионов страны по вводу жилья в 2023 году.

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