Ивановская область заняла 55-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья

На одного человека 31,7 в регионе приходится 31,7 квадратных метра жилплощади.В понедельник, 13 мая, РИА Новости обнародовало рейтинг регионов страны по вводу жилья в 2023 году.
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