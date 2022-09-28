Почти единогласно: жители четырех освобожденных регионов проголосовали за присоединение к России

Почти единогласно: жители четырех освобожденных регионов проголосовали за присоединение к РоссииВ Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях завершилось пятидневное голосование о вхождении в состав России.
Почти единогласно: жители четырех освобожденных регионов проголосовали за присоединение к РоссииВ Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях завершилось пятидневное голосование о вхождении в состав России.
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