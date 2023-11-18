Деньги капают: Шабутдинов и Блиновская продолжают зарабатывать под арестом Елена ГалицкаяМиллионер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, задержанный по обвинению в мошенничестве, продолжает свою деловую активность из-за решетки.
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