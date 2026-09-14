Свыше 40% билетов на теплоходы в Москве куплено онлайн с начала года

За лето 2026 года 41% билетов на теплоходы в столице было приобретено в режиме онлайн, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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