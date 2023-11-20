В Курской области в связи с непогодой зафиксирован рост обращений в травмпункты

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня на оперативном совещании администрации Курской области заместитель губернатора Андрей Белостоцкий обратился к пожилым жителям региона и призвал быть аккуратнее на дорогах, так как с начала дня специалисты фиксируют увеличение количества обращений в травмпункты.