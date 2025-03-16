В Боровске подожгли дом вместе с находившейся в нем пожилой женщиной

Из полыхающего строения её вытащили росгвардейцы. Женщина получила 95% ожогов тела и ее в экстренном порядке увезли в Калужскую областную больницуВ Боровске Калужской области поздним вечером в субботу, 15 марта произошел пожар.
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