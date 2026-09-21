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Царьград

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ГАЗ-31105 с пробегом 3487 км продают за 950 тысяч рублей

ГАЗ-31105 с пробегом 3487 км продают за 950 тысяч рублей

В Москве выставили на продажу редкую ГАЗ-31105 «Волга» 2004 года за 950 тысяч рублей. Пробег авто составляет всего 3487 км.

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