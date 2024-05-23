На Алтай приедет экс-министр Австрии, с которой на свадьбе Путин танцевал

Карин Кнайсль с осени 2023 года живет и работает в России и посещает разные регионы страны Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетит Бийский технологический институт, прочитает лекцию, познакомится с историей Бийска и ведущими предприятиями, а также с красотами Горного Алтая и Алтайского края, сообщили в вузе.