Токаев назначил нового первого заместителя главы своей администрации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первым заместителем руководителя администрации главы государства Дархана Сатыбалды, освободив его от должности главы администрации (акима) Туркестанской области.
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