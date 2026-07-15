БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Давим на Россию дальше, «ядерки» не будет»: Стубб, президент Финляндии, заявил об отсутствии страха Запада перед ядерной войной

«Давим на Россию дальше, «ядерки» не будет»: Стубб, президент Финляндии, заявил об отсутствии страха Запада перед ядерной войной

Провоцирование России с Запада продолжается. Президент Финляндии Александр Стубб, известный русофоб, дал понять, что давление на нашу страну можно усиливать и дальше – риска дойти до ситуации, в которой бы «бахнем ядеркой», нет.

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