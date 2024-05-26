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62ИНФО | Новости Рязани

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Ушёл из жизни рязанский фотограф Алексей Казеев

Ушёл из жизни рязанский фотограф Алексей Казеев

Алексей Казеев ушёл из жизни 25 мая, не дожив 6 дней до своего 75-летия. Весной в Рязанской областной библиотеке имени Горького проходила персональная фото выставка Алексея Казеева «О земле, о жизни, о художнике.

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