Ушёл из жизни рязанский фотограф Алексей Казеев

Алексей Казеев ушёл из жизни 25 мая, не дожив 6 дней до своего 75-летия. Весной в Рязанской областной библиотеке имени Горького проходила персональная фото выставка Алексея Казеева «О земле, о жизни, о художнике.
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