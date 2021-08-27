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Де Брейне не сыграет против «Арсенала» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне не сыграет против «Арсенала» в матче 3-го тура АПЛ. Об этом рассказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, по словам которого клуб и сборная вместе работают над восстановлением игрока.

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