Де Брейне не сыграет против «Арсенала» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне не сыграет против «Арсенала» в матче 3-го тура АПЛ. Об этом рассказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, по словам которого клуб и сборная вместе работают над восстановлением игрока.