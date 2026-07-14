Укро-политолог: Упёртость Зеленского приведёт к ракетам на головы «громадян». Помощи НАТО не дождёмся

Эскалация на Украине будет продолжаться, простому населению предстоят страдани. Реальная же помощь от НАТО при этом в виде обещанных пяти ракет-перехватчиков выглядит смешной, да и обещанного Украина может не дождаться.
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