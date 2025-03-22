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FinFax - Новости банков и вкладов

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Депозитные ставки продолжают снижение: советуют фиксировать высокие ставки

Депозитные ставки продолжают снижение: советуют фиксировать высокие ставки

Вкладчикам предложено зафиксировать привлекательную процентную ставку на депозите со сроком от одного года, порекомендовал руководитель по аналитике банковских и финансовых рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в комментарии для нашего издания.

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