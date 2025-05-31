Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» проводит новый отбор проектов

Заявки могут подать все предприятия реального сектора. В рамках осенней сессии оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» провел отбор проектов по выделению грантовой поддержки предприятиям реального сектора экономики (20% затрат) на закупку отечественного программного обеспечения, способствующего улучшению кибербезопасности и повышению защиты от кибератак.