Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» проводит новый отбор проектов

Заявки могут подать все предприятия реального сектора. В рамках осенней сессии оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» провел отбор проектов по выделению грантовой поддержки предприятиям реального сектора экономики (20% затрат) на закупку отечественного программного обеспечения, способствующего улучшению кибербезопасности и повышению защиты от кибератак.
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