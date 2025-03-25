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Блогеры потеряют почти 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях

Блогеры потеряют почти 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях

Блогеры потеряют 1,8 млрд рублей после вступления в силу запрета рекламы в запрещенных соцсетях. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств, после того как Госдума 25 марта приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект.

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