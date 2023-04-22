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Глава Ла Лиги о Суперлиге: «Это не спортивный формат, это модель для управления футболом. В этой битве мы поддерживаем УЕФА»

Глава Ла Лиги о Суперлиге: «Это не спортивный формат, это модель для управления футболом. В этой битве мы поддерживаем УЕФА»

«Еще два года назад я мог свободно разговаривать с Флорентино Пересом, теперь я не могу. У меня есть диалог с другими руководителями «Реала».

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