Левандовски о том, кто мог бы заменить его в «Барсе»: «Непростая задача. Не так много игроков, способных забивать более 40 голов за сезон из года в год»

В минувшем сезоне 36-летний польский нападающий забил 42 мяча в 52 играх во всех турнирах. – Исходя из ваших футбольных предпочтений, кто мог бы заменить вас в «Барселоне», если вы решите уйти? – Это непростая задача, понимаете? Сейчас в футболе не так много нападающих с высокой результативностью.