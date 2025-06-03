Левандовски о том, кто мог бы заменить его в «Барсе»: «Непростая задача. Не так много игроков, способных забивать более 40 голов за сезон из года в год»

В минувшем сезоне 36-летний польский нападающий забил 42 мяча в 52 играх во всех турнирах. – Исходя из ваших футбольных предпочтений, кто мог бы заменить вас в «Барселоне», если вы решите уйти? – Это непростая задача, понимаете? Сейчас в футболе не так много нападающих с высокой результативностью.
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