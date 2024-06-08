Семья Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения, что актрису поместили в хоспис

Родные Анастасии Заворотнюк заявили, что ее муж никогда бы не допустил подобного.Семья заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк в ответ на появившиеся сообщения о том, что актриса якобы находилась в хосписе, сделала официальное заявление.
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