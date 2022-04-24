Время затмения: чего ждать и как лучше себя вести разным знакам Зодиака

30 апреля состоится солнечное затмение в знаке Тельца в соединении с Ураном и восходящим узлом. Этот день открывает коридор затмений до 16 мая, - время, когда закладывается события на ближайшие 18 лет и поэтому надо быть осмотрительными и не поддаваться на провокации.
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