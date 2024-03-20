У берегов Японии перевернулся танкер с химикатами

У берегов Японии перевернулся южнокорейский танкер с химикатами. Об этом сообщает агентство Kyodo. Японская береговая охрана проводит спасательную операцию у побережья города Симоносэки префектуры Ямагути.
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