Барнаульцы рассказали, какие советы дали бы себе в прошлом

Чем старше опрошенные, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай" Если бы существовала возможность вернуться на десять лет назад и встретиться с самим собой, то барнаульцы чаще всего советовали бы себе продолжать действовать в том же духе, сообщает SuperJob.