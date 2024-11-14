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Барнаульцы рассказали, какие советы дали бы себе в прошлом

Барнаульцы рассказали, какие советы дали бы себе в прошлом

Чем старше опрошенные, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай" Если бы существовала возможность вернуться на десять лет назад и встретиться с самим собой, то барнаульцы чаще всего советовали бы себе продолжать действовать в том же духе, сообщает SuperJob.

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