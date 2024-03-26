Органы исполнительной власти держат на контроле оказание помощи семье пострадавшего бобруйчанина.

Руководство города связалось с российской стороной и уточнило состояние пострадавшего бобруйчанина.С семьей также связались дипломатические работники и сообщили о том, что в Москве посол держит на личном контроле данный вопрос.
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