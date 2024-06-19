Экономист объяснил привязанность россиян к «токсичному» доллару

Наличные доллары и евро в пунктах обмена валют пользуются стабильным спросом. Привязанность россиян к американской и европейской валютам объясняется несколькими основными причинами, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.