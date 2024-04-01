Мобильные приложения хотят адаптировать под российские ОС Российские разра...

Мобильные приложения хотят адаптировать под российские ОСРоссийские разработчики мобильных операционных систем обсуждают с Минцифры возможность введения требования для мобильных программных продуктов по совместимости с отечественными ОС для включения в реестр (даёт преференции на госзакупках и налоговые льготы).