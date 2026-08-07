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Сборная Подмосковья завоевала бронзу на Всероссийском чемпионате ГИМС в Тольятти

Сборная Подмосковья завоевала бронзу на Всероссийском чемпионате ГИМС в Тольятти

Команда Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Московской области заняла третье место на XIX Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям, который впервые прошел в Тольятти.

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