Сборная Подмосковья завоевала бронзу на Всероссийском чемпионате ГИМС в Тольятти

Команда Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Московской области заняла третье место на XIX Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям, который впервые прошел в Тольятти.
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