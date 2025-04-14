Кино: Бросил беременную невесту и сбежал в деревню чинить обувь: Правила жизни «Последнего из могикан» Дэниела Дэй-Льюиса

На счету этого актёра множество сыгранных ролей в кино и огромный список профессиональных наград, включая три «Оскара» и четыре премии BAFTA, которые сделали Дэниела Дэй-Льюиса одним из самых уважаемых и признанных актёров своего поколения.
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