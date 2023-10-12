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Вятка Областная

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Игорь Маковский: сегодня реализация мероприятий по противодействию угрозам на объектах ТЭК вышла на первый план

В рамках первого дня Российской энергетической недели, которая стартовала сегодня в Москве, Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский выступил с докладом в блоке деловой программы, центральной темой которого стало противодействие новым угрозам безопасности объектов ТЭК.

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