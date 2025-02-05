Трамп запретил мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал указ под названием "Не допускать мужчин в женский спорт". Теперь трансгендерам* и другим, кто при рождении были мужчинами, запрещено принимать участие в женских соревнованиях.
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