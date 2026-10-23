Пронский районный суд приговорил жителя Рязани к 1 году 6 месяцам колонии-поселения и лишил прав на 1,5 года за ДТП со смертельным исходом на трассе «Рязань-Пронск-Скопин».
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