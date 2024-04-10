Конфликт должен разгореться так, чтобы сами США при этом не пострадали

АНГЕЛ АНГЕЛ

России надо создать проблемы у наших европейских "друзей" Испания что бы разбиралась с Каталонией, Англия с Северной Ирландией, Уэльс, Шотландией, Итальянцы со своими внутренними проблемами, Германия восточная готова отвалить от западной и т.д. Французам оказать "содействие" по проведению тараканьих ОИ, а за одно и Баху с играми доброй воли, ВАДУ о выходе России из их шарашки которая не бережет больных нариков спортсменов и принуждает их выступать, вместе с транссексуалам и прочими извращенцами, с ВОЗ по организации и дезинформации по КОВИДу. Рассчитаться Индии за поставки нефти и т.д. нее валютой, раз запрет, а золотом, драгоценными и полудрагоценными камнями и т.д. у них фармакология очень хорошо развита, Помочь ЕС в связи с их инициативой новым кандидатам в члены ЕС Грузии и Молдавии принять у себя мигрантов и беженцев из ЕС от 5 до 10 мил.чел., чему они "очень обрадовались" и их желание что то начало пропадать, сами нищета, так они при принятии еще и европейских мигрантов с беженцами просто рухнут трам тарары. А вот России нада пару тройку занять хохляцкий поселений и предлагать нашим пришлым два варианта домой или паспорта хохлов и в свободную демократичную, сытую, толерантную, радужную Европу. Но надо потрудиться нашим СМИ, ТВ, поработать в чатах о прелестях в ЕС и они туда двинут. Коридор через Белоруссию с батькой договориться, прибалтам подарок со скандинавами подкинуть и процесс пойдет. А РОссии в это время навести порядок в миграционной политике. Ну и как же без тех кто ненавидит США, ЕС их союзников, которые бомбили мирное население их государств, да и террористы подтянутся, им куда интереснее у своих покровителей обосноваться, там сытнее да и развернуться есть где.... Россия должна действовать методами свои врагов и играть на их поле, хватит обороняться. В МУС подать документы на глав европейских государств, а также политиков, чиновников, банкиров, финансистов и т.д. США и их союзников за финансирование, поставки вооружения, террористов и боевиков террористическому режиму Зе. Вводить санкции, да и не мешало бы и кабелями заняться, Мексику подключить, ОПЕК и союзников к санкциям которые Россия введет нашим "друзьям". Америкосы забыли 11 сентября, спят спокойно, гадят так не надо давать им расслабляться. Так что надо работать во всех направлениях и гадить на всех фронтах. Устроить им гадюшник с массой проблем не важно выстрелит или нет, но будет прецедент и пусть кашляют...