15 диковинок, которые как будто из параллельной Вселенной

Все мы привыкли к тому, как выглядят привычные нам вещи. Это касается и представителей природы. Мы, наверняка, будем озадачены, если встретим желтую черепаху или розового кузнечика, не правда ли? Также нас удивит голубой гриб или черное яблоко.
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