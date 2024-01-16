15 диковинок, которые как будто из параллельной Вселенной

Все мы привыкли к тому, как выглядят привычные нам вещи. Это касается и представителей природы. Мы, наверняка, будем озадачены, если встретим желтую черепаху или розового кузнечика, не правда ли? Также нас удивит голубой гриб или черное яблоко.