Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира впереди Германии и всей Европы

М

Мария

Какая же это была грубая ошибка, встроиться в Западную экономику! Как было не понимать, что Запад нас приглашал за стол в качестве еды! Уничтожить своё машиностроение, авиастроение! Ужас! Инженерные кадры.....где они теперь? "Иных уж нет, а те далече". Мой дядя работает на заводе, ему под 80, инвалид....но вынужден из патриотизма работать, т.к., он один инженер-конструктор на 1 тыс. работающих. Остальные менеджеры, юристы, чертёж не могут прочесть. А у них гос. задание выпускать броню для танков.