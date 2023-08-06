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Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира впереди Германии и всей Европы

Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира впереди Германии и всей Европы

Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира.

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Комментарии
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М
Мария
Какая же это была грубая ошибка, встроиться в Западную экономику! Как было не понимать, что Запад нас приглашал за стол в качестве еды! Уничтожить своё машиностроение, авиастроение! Ужас! Инженерные кадры.....где они теперь? &quot;Иных уж нет, а те далече&quot;. Мой дядя работает на заводе, ему под 80, инвалид....но вынужден из патриотизма работать, т.к., он один инженер-конструктор на 1 тыс. работающих. Остальные менеджеры, юристы, чертёж не могут прочесть. А у них гос. задание выпускать броню для танков.
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