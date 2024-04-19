Новоаннинский район посетил депутат государственной думы Владимир Плотников Высокий гость побывал в Племзаводе колхоза им.
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Новоаннинский район посетил депутат государственной думы Владимир Плотников Высокий гость побывал в Племзаводе колхоза им.