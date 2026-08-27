Стоматологи SEN-clinic отметили, что кариес у детей на ранней стадии не вызывает боли

Кариес остается одним из самых распространенных заболеваний у детей. По данным тульского минздрава, в прошлом году кариес молочных зубов обнаружили у 33% осмотренных детей в возрасте от трех до шести лет.
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